Padova, disabile lasciato senza cibo a scuola

A digiuno fino alle 14.30. Una punizione? No, una mancanza. È quanto è successo a un bambino disabile in una scuola di Albignasego , in provincia di Padova . L’operatrice socio sanitaria inviata dall’Usl si è assentata per motivi personali. Il ragazzino, incapace di nutrirsi da solo perché affetto da grave disabilità, è quindi rimasto senza pranzo. "È l’ennesimo episodio in cui la poca volontà di stanziare fondi sufficienti ai bambini disabili ci crea dei problemi": questa la denuncia della mamma del bimbo . Lo riporta Il Mattino di Padova.

"L’operatrice sanitaria che si occupa di lui, inviata dall’Usl, si era assentata per motivi personali, ma la sua sostituta è andata via alle 13.30, lasciando il pranzo impacchettato sul tavolo davanti a mio figlio. Ma lui non è in grado di alimentarsi da solo, va imboccato con del cibo che arriva già tutto frullato. Potevano occuparsene allora le insegnanti, ma, non fidandosi, hanno preferito chiamarci - ha raccontato la mamma del bambino - Fortunatamente, eravamo liberi da impegni. Se fossimo stati impossibilitati, sarebbe rimasto a digiuno".



"Non mi scaglio contro nessuno - ha concluso la donna - però penso anche che occorreva avere del buon cuore. In fondo si tratta di un bambino, un bambino che aveva fame e che non poteva mangiare da solo".