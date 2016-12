Padova, clochard trova un portafogli con 150 euro e lo consegna ai vigili

Ha trovato per terra un portafogli, all'interno del quale c'erano 150 euro. Peter Fichl quando lo ha visto non ci ha pensato due volte e lo ha consegnato ai vigili di Monselice, in provincia di Padova. Quanti lo avrebbero fatto? Soprattutto perché Fichl è un senzatetto, e quel denaro avrebbe potuto rendere più leggera una sua giornata. Il 30enne ha lasciato Praga, una moglie e tre figli, si dice per disguidi familiari, e ora vive in Italia.