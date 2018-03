Padova, calciatore 16enne muore come Astori

Tradito dal cuore come Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica a Udine. Stavolta l'attacco cardiaco è stato fatale a un 16enne giocatore della squadra Allievi del Saonara Villanova, nel Padovano. Come per il calciatore viola, anche il ragazzino di Vigonovo aveva da poco superato una visita medica.