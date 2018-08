Padova, bambino autistico e ipovedente rimane senza testi scolastici: "Mancano i soldi"

A dare la brutta notizia al padre l'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti con una mail: "A causa di mancanza di risorse economiche dovuta alla ristrettezza del finanziamento previsto, la trascrizione dei testi richiesti per l'alunno è stata bloccata, in attesa di eventuali ulteriori finanziamenti". Lo riporta Il Gazzettino. "Alla faccia della legge sull'integrazione scolastica, noi genitori siamo costretti ad arrangiarci e il mio bimbo rischia di non poter studiare", si sfoga il padre. L'associazione ciechi, fino a quest'anno, ha sempre fatto da tramite tra l'istituto scolastico e la tipografia.



"Ogni anno - continua il padre - sappiamo che l'associazione e la scuola fanno i salti mortali per ottenere i finanziamenti necessari per i supporti che servono ai bambini con questi problemi. Ma alla fine ce la fanno sempre. Mai, dunque, mi sarei aspettato di ricevere una comunicazione simile". I genitori del piccolo non sanno a chi rivolgersi per chiedere di sbloccare i finanziamenti necessari affinché loro figlio possa continuare a studiare. "Sia chiaro, l'associazione ciechi è sempre stata disponibile e attenta, così come pure le maestre e la scuola del mio bambino. Nulla abbiamo da lamentare nei loro confronti. Ma è certo che qualcuno debba finanziare i supporti speciali per gli alunni con disabilità. Ora mi domando: chi? Perchè davvero non so più a chi devo rivolgermi ora che mi lasciano così, a piedi, a 10 giorni dall'inizio della scuola".



Purtroppo il bambino in questione non può nemmeno avvalersi di supporti diversi per studiare come i programmi per ciechi sui Pc perché oltre a essere ipovedente è anche autistico quindi "per lui cambiare metodo è molto difficile".