Padova, 76enne scomparso da tre giorni era caduto in un tombino: salvato

Ha passato tre giorni in un tombino, dove era caduto mentre cercava le chiavi, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Lo credevano in giro per i boschi, disperso per un malore sui Colli Euganei o che si fosse allontanato. Invece era davanti alla porta della sua abitazione, ma sotto di due metri rispetto al livello della strada. Il Soccorso Alpino è riuscito a rintracciarlo e recuperarlo ancora in vita. Lieto fine, dunque, per un 76enne, che era sparito nel nulla il 30 agosto, dopo essere uscito di casa. Squadre di soccorso stavano battendo anche le zone collinari attorno all'abitato, dove l'uomo è solito passeggiare. Ma era a un passo da casa

