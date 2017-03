Padova, 52enne trovato morto in casa: arrestato il figlio sedicenne

Svolta nell'omicidio di Enrico Boggian, l'imprenditore 52enne di Selvazzano Dentro in provincia di Padova trovato morto venerdì nella sua abitazione. Nella tarda mattinata di sabato è stato infatti arrestato il figlio sedicenne dell'uomo. Era stato proprio il ragazzo a dare l'allarme, raccontando di aver trovato il padre in una pozza di sangue tornando a casa per pranzo.