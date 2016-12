Ostaggi uccisi in Libia, slitta rientro delle salme: autopsia svolta a Tripoli

La Procura romana aveva affidato all'Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli l'autopsia. I due corpi dovevano essere sottoposti ad accertamento radiologico e alla Tac, esami considerati utili per individuare la tipologia e la traiettoria dei proiettili e chiarire quanto accaduto al di là delle varie versioni filtrate da Sabrata.



Lo slittamento dell'arrivo in Italia - Dopo essere rimaste per giorni "prigioniere" della burocrazia e delle richieste di riconoscimento politico che arrivano dalle autorità della città come dal governo di Tripoli, le salme sarebbero dovute rientrare in Italia martedì, ma, come ha spiegato il portavoce del governo libico, Jamal Zubia, non hanno potuto lasciare Tripoli "perché deve essere rispettata una procedura legale".