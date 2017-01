Ospedale di Saronno, la coppia killer prende ancora lo stipendio

Per ora i due sospettati sono stati sospesi dal lavoro ma questo provvedimento è legato alla sola custodia cautelare. Secondo la legge e in base al contratto di categoria, entrambi continueranno a prendere il loro compenso e ci sarebbe anche la possibilità di un loro eventuale reintegro in corsia.



Cazzaniga è accusato dell'omicidio volontario di quattro persone mentre la compagna e infermiera Taroni è sospettata di aver causato il decesso, con la complicità del medico anestesista, del proprio ex marito.



Risultano anche quindici persone indagate per omessa denuncia, favoreggiamento e falso ideologico. Infatti, sembra che nell'Ospedale di Saronno fossero in molti a conoscere il così detto "metodo Cazzaniga" ma, dopo aver ricevuto minacce, non abbiano riferito il reato.