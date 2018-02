Oslo, i problemi di comunicazione tra Nav e Inps bloccano gli assegni familiari

L'inviato di Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta, si è occupato di uno strano caso che riguarda un gruppo di lavoratori italiani a Oslo, in Norvegia, che a causa di alcuni problemi burocratici tra la Nav (l’ente proposto per la tutela del lavoro e del benessere dei cittadini) e l’Inps non ricevono gli assegni familiari a cui hanno diritto.



"Siamo dei dipendenti di una società norvegese e avremmo il diritto di ricevere gli assegni familiari qui in Norvegia, abbiamo preparato tutta la documentazione che ci ha richiesto la Nav, che ci ha risposto che era tutto corretto ma che avrebbero dovuto chiedere conferma all'Inps", spiega uno di questi lavoratori. La pratica in questione però dura solo sei mesi dopodiché va in decadenza e in questo periodo l'Istituto nazionale di previdenza sociale non ha mai risposto. Il problema? Un errore legato all’indirizzo della sede romana a cui venivano spediti i documenti.