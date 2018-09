Orrore a Palermo, cimitero profanato per rivendere loculi a 5000 euro

Parenti che si recavano a trovare i loro cari defunti e non trovavano più nulla. La storia di San Martino delle Scale, frazione del comune di Monreale, in provincia di Palermo, si arricchisce di settimana in settimana di nuovi agghiaccianti particolari. L’organizzazione criminale violava e le tombe e sostituiva i corpi per fare spazio a nuovi defunti. “Non sappiamo dove sono finiti i nostri padri, i nostri fratelli” urla disperata una abitante a Pomeriggio Cinque. “Ci chiedevano 5000 euro per una sepoltura, poi venivamo al cimitero e non trovavamo nulla”. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di cinque persone, ma sono ancora in molti a non avere più notizie delle salme dei propri cari.