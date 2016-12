7 ottobre 2014 Orrore a Golfo Aranci, scuoiato un delfino: carcassa trovata in spiaggia da un bagnante Massacrato un cucciolo di pochi mesi, rimossa tutta la parte commestibile Tweet google 0 Invia ad un amico

12:46 - Orrore sul lungomare di Golfo Aranci, in Sardegna, dove un bagnante ha rinvenuto la carcassa massacrata di un delfino. Non un delfino qualunque, ma un cucciolo di pochi mesi, "Goccia", l'ultimo arrivato della famiglia di cetacei che da anni ha scelto le acque sarde. Dietro il massacro ci sarebbero le mani esperte di qualcuno che ha consapevolmente rimosso tutta la parte commestibile. Sulla vicenda indaga l'ufficio marittimo di Golfo Aranci.

Il cucciolo potrebbe esser morto tra sabato e domenica, forse impigliato nelle reti di un peschereccio. Dall'esame eseguito dai veterinari dell'Area Marina Protetta, infatti, sarebbero evidenti graffi causate dalle reti. Ora la carcassa è stata spostata e verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabili.



"Goccia" faceva parte di un gruppo di cetacei che da anni vive nelle acque fra Capo Figari e l'isola di Figarolo, era uno delle attrazioni dei turisti che, soprattutto nel periodo estivo, effettuano escursioni in mare, proprio alla loro ricerca. I responsabili, qualora venissero individuati, potrebbero incorrere in pene molto severe per il reato di "cattura e detenzione di specie animale protetta".