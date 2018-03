Fano, ordigno innescato per errore: 23mila evacuati, allerta fino alle 13

Paura a Fano: ordigno bellico innescato durante alcuni lavori Forze dell'ordine presidiano la zona dove è stato ritrovato il residuato bellico Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Gente ai punti di raccolta per l'evacuazione Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 La mappa delle zone da evacuare pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Fano Ansa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono stati evacuati inoltre l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14. L'evacuazione immediata di oltre 20.000 cittadini di Fano in seguito al ritrovamento della bomba residuato bellico è dovuta al fatto che l'ordigno è stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori di scolmatura. Mobilitati gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l'ordigno, che sarà fatto brillare in mare.



Allerta fino a mercoledì alle 13: scuole e negozi chiusi - Durerà fino a mercoledì alle 13 lo stato di allarme che ha portato le autorità a ordinare la chiusura di scuole, uffici pubblici e negozi. "Si tratta di una misura precauzionale - spiega l'assessore alla Protezione civile Cristian Fanesi -. Mercoledì le scuole, gli uffici pubblici e i negozi saranno chiusi, ma non appena la bomba sarà stata fatta brillare e avremo il permesso delle autorità militari la gente potrà tornare a casa".



E' un ordigno inglese da 500 libbre - Si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese da 500 libbre con le spolette differite: in linea teorica potrebbe esplodere, viene sottolineato, entro 144 ore.



Inviati mille soldati per offrire assistenza - Mille soldati sono stati mobilitati a Fano per collaborare alle operazioni di evacuazione di circa 23mila persone a causa dell'ordigno bellico. Dovranno tra l'altro passare casa per casa, nell'area di sicurezza, in un raggio di 1.816 metri dal punto di ritrovamento della bomba. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha invitato i residenti della zona a rischio a dormire altrove e insieme al prefetto di Pesaro Carla Cincarulli ha elencato i quartieri interessati.





Gente ai punti di raccolta, code di auto in città - Bus e pullman in attesa nei punti raccolta per portare i cittadini nei ricoveri allestiti dalla Protezione civile, code di auto, veicoli della polizia che girano per le strade lanciando messaggi con gli altoparlanti sulla necessità di evacuare il centro di Fano. C'è molta gente in giro, ma le operazioni per mettere in sicurezza la popolazione si stanno svolgendo ordinatamente.