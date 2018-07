Operazione antiriciclaggio Dia Bari, sequestrati beni per 31 milioni

Maxi operazione antiriciclaggio della Dia di Bari: sequestrati beni per un valore di 31 milioni di euro a 28 soggetti. Il sequestro riguarda beni mobili ed immobili, complessi aziendali e disponibilità finanziarie ed è stato eseguito in Puglia, Lombardia, Piemonte e Lazio. Tre dei 28 indagati sono in carcere per i reati di associazione per delinquere, reati fiscali, riciclaggio ed autoriciclaggio.