Ong, Sos Mediterranée: "La situazione preoccupa, ma noi continuiamo"

Sos Mediterranée continua la sua opera al largo della Libia nonostante la situazione difficile. Lo dice la Ong in una nota spiegando: "Oltre a salvare vite, nostra priorità è garantire la massima sicurezza del nostro equipaggio. Fino a che questa continua ad essere garantita rimarremo in zona di ricerca e soccorso, salvando imbarcazioni in pericolo e prevenendo il ritorno forzato delle persone in Libia".