Ondata di caldo estivo sull'Italia: entro giovedì temperature fino a 33-34 gradi

Oggi e per tutto il resto della settimana l'alta pressione occuperà con decisione gran parte dell'Europa Meridionale e Orientale, compresa la nostra Penisola. Si tratta del vasto Anticiclone delle Azzorre che si estende per quasi 5000 chilometri dalle Canarie fino all'Ucraina. Non parliamo dunque dell'Anticiclone Africano, responsabile di ondate di caldo più intense ed estreme. In Italia, quindi, godremo di giornate dal tempo bello e stabile, con pochi brevi acquazzoni pomeridiani solo sui rilievi della Penisola, mentre le temperature faranno registrare valori tipicamente estivi. In particolare, entro giovedì le massime si aggireranno quasi dappertutto intorno ai 28-30 gradi, con diverse punte fino ai 33-34 gradi; anche i tassi di umidità, giorno dopo giorno, aumenteranno, e l'afa comincerà a farsi piuttosto fastidiosa nel corso del fine settimana, specie in Val Padana e nelle valli interne del Centro. Queste condizioni tipicamente estive con buona probabilità ci accompagneranno per tutta la prima decade di giugno.