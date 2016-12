Ondata di caldo africano: temperature e afa in graduale aumento

Previsioni Lunedì Giornata soleggiata in quasi tutto il nostro Paese, salvo il transito di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, sulle Venezie e all'estremo Sud, ma con rischio di brevi e isolati rovesci solo sulla Calabria meridionale. Temperature stazionarie al Nord e in lieve rialzo al Centrosud con valori massimi fra 28 e 33 gradi in tutte le regioni.

Previsioni MartedìAncora stabile e soleggiato con qualche nube solo all'estremo Nordest e nel pomeriggio qualche cumulo in montagna, con il rischio di isolati acquazzoni nel frusinate. Temperature in lieve aumento con picchi di 32-34°C e umidità in aumento. Venti in attenuazione, sarà ancora leggermente ventilato in Puglia e sull'alto Ionio.