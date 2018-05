Omicidio Sana, il padre fa trovare la sciarpa con cui ha strangolato la figlia

Sempre più chiari i contorni del delitto di Sana Cheema: nelle scorse ore il padre ha indicato agli inquirenti dove si trova la sciarpa usata per ucciderla. La ragazza, cittadina italiana ma figlia di genitori pachistani, è morta il 18 aprile scorso e la polizia del posto ha avuto presto il dubbio che si trattasse di omicidio. La 25enne infatti è stata strangolata dal genitore, con l'aiuto del figlio. Ora entrambi si trovano in prigione in Pakistan, mentre la madre e due zii sarebbero indagati.