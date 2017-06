"Dimitri viveva per Erika, lui continua a cercarla, cosa vuoi dirgli?". Così, tra le lacrime, Alberto racconta la terribile vicenda dell'omicidio di Erika Preti a San Teodoro, in Sardegna. Era lui, amico di entrambi, a ospitare i due fidanzati e ora non si capacita del delitto avvenuto proprio nella sua abitazione: "Ho visto l'orrore, la tragedia, la fantascienza, cose mai viste prima”.

E continua: “Ho visto Dimitri tutto 'spaccato' in faccia, casa mia da fuori, perché c'erano i carabinieri". Quella, insomma, che non può che definire "Una scena dell'orrore", causata da "un pazzo un folle, un maniaco".