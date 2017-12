Omicidio Ramacca: "Ho un grosso buco nello stomaco e tanta voglia di piangere"

"Come mi devo sentire? Come uno a cui sono venuti a mancare due della sua famiglia. Ho un grosso buco allo stomaco e tanta voglia di piangere". A parlare, in esclusiva a Mattino Cinque, è Giovanni Mogavero, fratello di Lucia e Filippa, le due donne uccise a Ramacca, in provincia di Catania, dopo un maldestro tentativo di rapina finito in tragedia. "Sono andate vie due mosche, non davano fastidio a nessuno, siamo sempre stati ben voluti da tutti in paese", dice l’uomo visibilmente scosso per la perdita. Per l’omicidio è già stato fermato un uomo di trent’anni, incastrato dalle telecamere di sorveglianza della zona. "Le persone che hanno umanità, quelle sensibili, non fanno queste cose, non vanno a casa delle altre persone a togliere la vita".