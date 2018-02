Omicidio Pamela, spunta un quarto indagato: è un altro nigeriano

L' inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro prosegue e, a quanto scritto dal quotidiano Il Resto del Carlino, ci sarebbe un quarto indagato. L'ultimo ad essere stato iscritto nel registro sarebbe un nigeriano, come gli altri tre indagati . L'avvocato del quarto indagato è stato invitato ad assistere agli accertamenti tecnici irripetibili che i carabinieri del Ris stanno eseguendo nella casa dove si sarebbe consumato il delitto della giovane romana.

Al nuovo sopralluogo nell'abitazione, a Macerata, partecipano gli investigatori e i legali dei tre fermati (Innocent Oseghale, Desmond Lucky, Lucky Awelima), oltre ai loro consulenti. A tutti quanti la Procura contesta le accuse di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere, e spaccio di stupefacenti.



Durante la convalida dell'arresto di Oseghale, il gip aveva escluso l'accusa di omicidio, mentre per gli altri due, fermati sabato, non è ancora stata fissata l'udienza di convalida.