Omicidio Pamela, sequestrati grossi coltelli nella casa di Oseghale

Vari coltelli di grosse dimensioni sono stati sequestrati dai carabinieri del Ris nell'appartamento a Macerata di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due trolley nel Maceratese. I militari hanno individuato inoltre macchie di sangue in vari punti dell'appartamento. Oseghale è accusato anche di vilipendio di cadavere.