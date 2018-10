"Io andavo in palestra con lui, mia moglie andava in palestra con lui, gli ho affidato anche i miei figli. Si è rivelato un mostro." Così Daniele Scarpitta, il marito di Maria Tanina Momilia, la donna uccisa dal suo personal trainer Andrea De Filippis, commenta la tragedia nel servizio di Quarto Grado mandato in onda su Rete 4. "Mi disse, testuali parole, che quel giorno non era lui. Mia moglie diceva sempre di non avere paura di nessuno e su di lei sono state dette molte falsità. Non so come sia potuto accadere, è possibile che abbia usato le parole sbagliate e questo lo abbia fatto scattare ma lui per me era uno di casa. Quanto successo non è accettabile: buttarla dentro un canale come un sacco dell'immondizia, non esiste proprio".



Il 56enne istruttore di karate ed ex poliziotto ha confessato l'omicidio dopo oltre cinque ore di interrogatorio, dichiarando di averlo fatto perché la loro relazione si era fatto troppo intensa. "Il mio unico rimorso" conclude il marito "è di non esserci stato in quel momento, quando sicuramente ha chiesto il mio aiuto".