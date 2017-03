Omicidio Loris, a "Pomeriggio 5" il commissario: "Ammiro Stival"

"Non si può non essere in buoni rapporti con Davide Stival perchè è una persona che mi ha insegnato tanto", parla così, a Pomeriggio 5, il commissario della Polizia che in tutti questi mesi ha seguito da vicino le indagini in merito all'omicidio del piccolo Loris. Dalle confessioni di Veronica Panarello alla dignità di un padre che ha perso il figlio: ecco le parole dell'inquirente.