Omicidio Lettieri: "Almeno 5 persone sono entrate in quella casa"

A "Pomeriggio 5" si parla ancora una volta dell'omicidio di Antonella Lettieri, la commessa di Cirò Marina uccisa la sera dell'8 marzo 2017. Salvatore Fuscaldo, un bracciante di 50 anni, è sotto accusa per l'assassinio della donna. A quanto pare la scena del delitto è stata inquinata prima che arrivassero i carabinieri, infatti l'Avvocato della difesa dichiara: "Almeno cinque persone sono entrate in quella casa e hanno fatto lo stesso percorso dell'assassino".