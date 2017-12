“Meritano l’ergastolo per quello che hanno fatto”: non trattiene la rabbia Ester Bellini, fidanzata di Andrea La Rosa, l’ex calciatore assassinato per un debito non pagato. Il suo più grande rimorso è quello di aver fatto conoscere il suo partner all’amico Raffaele Rullo, colui che lo ha ucciso con la complicità della madre Antonietta Biancaniello. “Dopo la scomparsa di Andrea mi rassicuravano”, spiega Ester, che ora chiede massima severità per i due.