Dal prete congolese Loredana Piscaglia vuole sapere dove ha nascosto il cadavere: "Che si decida a parlare, vogliamo portarla a casa", dice, "Non si può vivere una vita così, senza sapere niente".



I famigliari di Guerrina, che forse aveva una relazione amorosa con il sacerdote, chiedono di poter perlomeno riavere il corpo della loro congiunta per darle una degna sepoltura, per avere una tomba su cui piangere, dove portare un fiore.



Ma padre Graziano non parla, si è sempre dichiarato innocente nonostante ad incastrarlo ci sia anche il messaggio partito dal cellulare di Guerrina, dopo che la donna era sparita, e inviato ad un sacerdote, amico di padre Graziano, che la donna non conosceva. Per l'accusa dunque, il cellulare della vittima era nelle mani del frate. Un tentativo di depistaggio che gli è costato la condanna a 27 anni di reclusione.