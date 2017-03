Omicidio 41 anni fa, assolto nel processo di revisione

Nel processo di revisione per l'omicidio del boss calabrese Antonio D'Agostino, avvenuto nel 1976 a Roma, la Corte d'appello di Perugia ha assolto Domenico Papalia. Una nuova perizia balistica ha infatti escluso che a sparare 41 anni fa sia stato il presunto killer, ora dichiarato innocente, condannato all'ergastolo e tuttora detenuto in Sardegna. Papalia resta in carcere per altre condanne.