Olimpiadi invernali 2026, Sala: "Milano non si candida"

"Milano non si candida" alle Olimpiadi invernali 2026. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti. "Noi non ci facciamo avanti - ha spiegato -, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemmo con interesse alla cosa. Credo che più avanti sentirò Malagò, ma al momento, vista anche la confusione che c'è, Milano preferisce star ferma e Fontana concorda con me".