Olbia, trovato un cadavere decapitato in auto: si sospetta un suicidio

Il cadavere decapitato di un 61enne a bordo di una Fiat Punto è stato scoperto nella zona industriale di Olbia. L'auto era parcheggiata vicino al capannone di una ditta, ed è stato un operaio a dare l'allarme. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi: la più avvalorata è comunque quella di un suicidio, con modalità che però non sono per nulla chiare. Sono intervenuti gli specialisti del Ris di Cagliari per i rilievi.