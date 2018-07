Ok tribunale a concordato Atac, Raggi: primo passo per risanamento

Il Tribunale fallimentare di Roma ha emesso in data odierna il Decreto di ammissione di Atac al concordato in continuità. "E' una vittoria dei cittadini: Atac resterà in mano pubblica. Un passo verso il risanamento e il rilancio dei trasporti a Roma. Passo dopo passo cambiamo Roma", ha commentato dai social la sindaca della capitale Virginia Raggi.