Ok, il prezzo non è giusto: in un supermercato conti non tornano

A quanto pare non sempre i prezzi citati sugli scaffali corrispondono a quelli presenti sullo scontrino. L’inviata di Striscia la Notizia è volata a Lido di Camaiore per far luce sulla vicenda. Da una differenza di pochi centesimi fino a decine di euro le variazioni di prezzo possono giocare a favore o a sfavore del cliente. Il direttore del punto vendita non ha rilasciato dichiarazioni ma una mail dell’azienda ha chiarito la situazione: l’allineamento dei prezzi a scaffale viene effettuato manualmente causando un momentaneo disallineamento dei prezzi. L'azienda sta già provvedendo a fornire i suoi punti vendita di etichette elettroniche dove le variazioni di prezzo vengono aggiornate automaticamente. In ogni caso per far “quadrare i conti” è sempre meglio controllare gli scontrini dopo aver fatto la spesa!