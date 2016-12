Oggi tempo variabile in tutto il Paese

15:12 - Dopo l’allontanamento della perturbazione che ha causato forte maltempo negli ultimi due giorni, ci attendono giornate caratterizzate da tempo variabile. Infatti l’alta pressione si limiterà a sfiorare la penisola, consentendo il transito delle parti marginali delle perturbazioni atlantiche di passaggio sull’Europa continentale. Sistemi nuvolosi che, di tanto in tanto, porteranno nubi e occasionali piogge. A partire dal fine settimana, comincerà una fase di tempo sempre più stabile grazie alla progressiva risalita del promontorio anticiclonico nord-africano il quale sarà particolarmente efficace nel corso della prossima settimana, quando l’aria torrida che lo accompagna tenderà a occupare il Mediterraneo centrale e gran parte del nostro territorio determinando una vera e propria ondata di caldo, con un clima dal sapore estivo e punte localmente oltre i 30 gradi al Centrosud.

Previsioni per giovedì

Giovedì al mattino sole in Sicilia, nuvole alternate a schiarite in gran parte del Centrosud, in Sardegna ed estremo Nordovest, nubi più consistenti nel resto del Nord, alta Toscana Nord delle Marche. Qualche pioggia sulle Alpi orientali poi in estensione anche all’Emilia orientale, al cosentino e nel Salento. Nel pomeriggio schiarite anche più ampie in gran parte del Nordovest e fasce costiere del Centro. Nuvolosità più insistente sul Nordest, zone appenniniche e alta Toscana. Locali brevi piogge o rovesci isolati su Alpi centro-orientali (zona più a rischio il Friuli) rovesci isolati sui Appennino tosco-emiliano con sconfinamenti verso l’Emilia. Al Sud a rischio di brevi piovaschi l’Appennino campano, la Sila, est Basilicata e Murge. Temperature senza variazioni, in lieve calo solo sulle Alpi orientali. Moderato Libeccio su ligure orientale. Venti da ovest anche moderati su nord della Sardegna e sud Sicilia.