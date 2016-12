Oggi tempo variabile in gran parte d'Italia, bello sulle Isole

Venerdì l'Italia sarà ancora lambita da perturbazioni atlantiche il cui nucleo più attivo però in generale sfilerà al di là delle Alpi: il sole quindi si alternerà a momenti nuvolosi, ma le piogge in generale saranno poche. Nel fine settimana l'alta pressione dell'Anticiclone Africano comincerà ad allungarsi gradualmente verso la nostra Penisola, lasciando parzialmente esposto alle fresche correnti atlantiche solo il Nord Italia: sabato e domenica, quindi, saranno due giornate tra sole e nuvole in tutto il Paese. L'instabilità e gli eventuali acquazzoni saranno limitati solo alle zone alpine e prealpine e ad alcune zone del Nord Italia. Nel weekend le temperature inizieranno a salire, ma l'impennata termica vera e propria si verificherà all'inizio della prossima settimana, quando l'alta pressione di matrice africana occuperà con decisione il Centrosud. Sulle regioni centromeridionali dunque, complici i caldi venti di Scirocco, le temperature si attesteranno di parecchi gradi sopra le medie stagionali: in molti casi si potranno toccare e superare i 30 gradi. Il Nord, invece, resterà ai margini di questo promontorio anticiclonico: il tempo risulterà spiccatamente variabile e il clima sarà caldo, sebbene con valori più contenuti rispetto al Centrosud.