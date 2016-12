Oggi tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Forti venti di Maestrale

10:45 - Fino a venerdì, l’alta pressione occuperà ancora il Mediterraneo occidentale e proteggerà l’Italia, garantendo così giornate in prevalenza belle e soleggiate in quasi tutte le nostre regioni. I venti freschi che scorreranno ai margini dell’alta pressione però causeranno un ulteriore calo delle temperature, con valori comunque nella norma. Durante le Feste di Pasqua invece dovremo fare i conti con una maggior variabilità: in particolare nella giornata di domenica il passaggio di una veloce perturbazione nord-atlantica determinerà un peggioramento del tempo prima al Centro poi al Sud mentre lunedì avremo già un rapido miglioramento a partire dal Centronord. L’aria fredda che accompagna questa perturbazione determinerà un calo delle temperature tra domenica e lunedì.

Previsioni giovedì

In mattinata un po’ di nuvolosità solo su Alpi, Calabria e Isole maggiori. Nel pomeriggio nuvole e deboli nevicate oltre 1300 metri circa sulle Alpi centro-orientali di confine; prevalenza di sole in Pianura Padana e al Centro. Ancora qualche nube in Campania, Calabria, Sicilia e ovest della Sardegna. Nel pomeriggio non si esclude qualche pioggia sui monti della Sicilia. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, nel complesso vicine alla norma del periodo e comprese tra 15 e 20 gradi. Venti in generale attenuazione, ancora forti di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna. Nel corso della giornata si intensificherà di nuovo il Foehn nelle vallate alpine.

Previsioni venerdì

In mattinata sole su Lombardia e Nordest, un po’ di nubi in Piemonte. Al Centro nuvoloso lungo l’Adriatico con qualche fiocco di neve sopra 1000 metri su Abruzzo e Molise ma con tendenza a schiarite nel corso delle ore. Cielo nuvoloso al Sud con fenomeni occasionali lungo l’Appennino e sui rilievi della Calabria. Nubi in aumento sull’ovest della Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio prevalenza di sole in gran parte dell’Italia, ancora qualche nube in Calabria, Sicilia e ovest della Sardegna. Tendenza a un aumento nella nuvolosità al Nordovest e qualche cumulo nelle zone interne del Lazio. Si attenua il Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Temperature ancora in lieve calo al Nord, su Appennino e regioni adriatiche.

