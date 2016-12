Oggi tempo instabile al Nord, tra sole e nubi al Centrosud

Nel fine settimana prevarrà un flusso occidentale atlantico : un altro sistema nuvoloso transiterà tra sabato e domenica, ma con effetti per lo più limitati alle zone alpine e prealpine. Nel frattempo, dal Nord Africa si rinforzerà un anticiclone che riverserà su parte della Penisola aria molto calda: la sua espansione verso il Mediterraneo centrale sarà più marcata a partire da lunedì e ci accompagnerà, stando agli ultimi aggiornamenti, almeno fino a giovedì, investendo più direttamente il Centrosud. Il Nord, invece, resterebbe ai margini, con tempo variabile e a tratti instabile. Si prospetta, quindi, la prima ondata di calore dell'anno soprattutto per il Sud Italia dove il termometro potrebbe per più giorni sfiorare i 35 gradi, con valori anche di 15 gradi oltre le medie stagionali. L' apice del caldo si avrà tra martedì e giovedì.

Previsioni per sabatoSabato questa perturbazione continuerà il suo moto verso sud-est e raggiungerà il Sud e le Isole. In tutto il Paese avremo una prevalenza di nuvolosità irregolare, ma con spazi soleggiati più ampi sin dalla mattina nelle regioni di Nordovest. Al Nord, rispetto ad oggi, la giornata sarà migliore, nuvolosità più densa nella mattinata dall'estremo Nordest, con ultime deboli piogge sulla Venezia Giulia. Tra pomeriggio e sera non si escludono brevi piovaschi intorno ai rilievi friulani. A fine giornata nuovo addensamento della nuvolosità al Nord a partire da ovest, con precipitazioni nella notte nelle Alpi su alto Piemonte e Valle D'Aosta. Temperature in sensibile rialzo al Nordovest, in aumento anche al Centrosud.