Oggi tanto sole e caldo fuori stagione sull'Italia

L'altalena termica che ha caratterizzato le ultime settimane prosegue senza sosta, determinata dal frequente alternarsi di incursioni nord-africane e improvvise irruzioni nord-atlantiche. In questa prima parte della settimana è il turno dell' Anticiclone nordafricano che si sta riorganizzando per riprendere possesso dell'Europa centro-meridionale, accompagnato come sempre da una massa d'aria torrida che tenderà a interessare anche le nostre regioni riportando condizioni di caldo intenso. Al Nord i picchi massimi verranno osservati fra mercoledì e giovedì , con valori facilmente oltre i 30 gradi accompagnati anche da afa in aumento. Al Centrosud , invece, l' apice di questa nuova ondata di caldo si verificherà venerdì quando saranno possibili punte di 37-38 gradi . Nella stessa giornata di venerdì , mentre al Centrosud si soffrirà il caldo intenso, il Nord verrà raggiunto da una perturbazione atlantica (la numero 5 di maggio) che, accompagnata da aria decisamente più fresca, a causa del forte contrasto termico con l'aria torrida presente, genererà forti temporali con possibili grandinate e forti raffiche di vento . Nel fine settimana i fenomeni e l'aria fresca si sposteranno rapidamente verso sud determinando un crollo termico di 10-15 gradi lungo la penisola, mentre la situazione, altrettanto rapidamente, tenderà a tornare stabile già da sabato a cominciare dal Nord, ma con temperature decisamente ridimensionate.

Previsioni per mercoledìMercoledì tempo soleggiato e caldo in gran parte del Paese. Al Nord il cielo potrà essere velato da nubi alte; locale formazioni di nuvolosità cumuliforme nelle aree alpine e prealpine. La sera nubi in aumento nell'estremo Nordest. Venti per lo più deboli. Temperature in rialzo, specie su Valle padana, regioni adriatiche e meridionali.