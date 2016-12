Oggi sciopero trasporti pubblici

Venerdì di disagi per lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati Cub, Si-Cobas, Usi-Ait e Sbmé "contro la guerra e la politica economica e sociale del governo". Lo sciopero del trasporto pubblico locale è articolato nell'arco delle 24 ore in tutte le città, ad eccezione di Roma dove il Prefetto ha limitato dalle 8.30 alle 12.30 la sospensione del lavoro. Possibili disagi anche per chi viaggia in aereo e treno.