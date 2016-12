Oggi maltempo al Nordest e al Centrosud

12:29 - L’intensa perturbazione che ha raggiunto la nostra Penisola anche oggi porterà piogge in molte zone d’Italia, a tratti anche intense specie nel versante tirrenico, e al Sud e Isole il maltempo sarà accompagnato anche da venti forti. Tra mercoledì e venerdì primo parziale miglioramento: la perturbazione, infatti, abbandonerà l’Italia, lasciandola però ancora esposta al veloce passaggio di impulsi di aria fresca di origine atlantica. In gran parte del Paese, quindi, si alterneranno momenti soleggiati a fasi più nuvolose, con la possibilità di occasionali scrosci di pioggia. Le proiezioni attuali fanno sperare in una situazione più stabile nel fine settimana, quando l’alta pressione di origine africana dovrebbe tornare a occupare gradualmente l’Italia. Nel corso del fine settimana, poi, il timido riaffiorare dell’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale tenderà a riportare più stabilità in gran parte del territorio e, con buona probabilità, aprirà la strada alle correnti sahariane che, nei giorni successivi della prossima settimana, ci faranno fare un balzo in avanti di più di due mesi. Infatti, i dati attuali permettono di affermare che potremmo addirittura raggiungere i 30 gradi in molte regioni.

Previsioni per mercoledì

Mercoledì al mattino schiarite al Centronord, nubi al Sud legate alla perturbazione nr.7 con qualche pioggia isolata sul basso Tirreno, in giornata aumenta la nuvolosità al Nordovest e anche nelle zone interne del Centro. Aumenterà l’instabilità tra tardo pomeriggio e sera con qualche rovescio o temporale al Sud (Appennino calabro-lucano), bassa Toscana, Umbria, zone interne del Lazio, e in serata su Marche Abruzzo. In serata rovesci più probabili su Emilia occidentale e pianure del Nordovest, novarese e nord Lombardia. In tarda sera instabile anche sui rilievi del Nordest e vicine pianure. Venti in attenuazione dappertutto, con temperature in aumento al Centro e Sardegna, in calo invece al Nordovest.