Oggi maltempo al Nord con sensibile calo termico

La perturbazione numero 6 del mese darà luogo a maltempo nei prossimi giorni soprattutto al Nord, ma l'instabilità e i rovesci raggiungeranno anche il Centrosud, con un deciso peggioramento venerdì nelle regioni centrali. Proprio quella di venerdì appare al momento come la giornata più critica, con il rischio di piogge e temporali insistenti e anche forti in Triveneto, Emilia Romagna e Toscana, in estensione sabato verso Umbria e Lazio. Con la perturbazione affluisce sull'Italia aria più fredda: il calo termico che inizia oggi al Nord ci porterà entro venerdì su valori inferiori alla norma in molte regioni. Maggiori dettagli nella tendenza per i prossimi giorni.