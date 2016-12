Oggi instabile con temporali di calore. Da giovedì caldo intenso al Centrosud

Anche oggi il nostro Paese rimarrà sotto l'assedio dei temporali di calore causati non dal passaggio di perturbazioni ma dal riscaldamento del suolo per il forte soleggiamento estivo e dall'indebolimento dell'alta pressione. Questi fenomeni riescono in poche ore a generare decine di migliaia di fulmini, molti dei quali potenzialmente pericolosi. Nella giornata di ieri, in sole 24 ore, sono caduti più di 100 mila fulmini sul Paese. Lo schema per le prossime ore sarà sempre lo stesso: le zone maggiormente interessate dai temporali saranno il Nordovest, le zone montuose, i versanti tirrenici e ionici. Nella seconda parte della settimana la circolazione atmosferica subirà un cambiamento, specialmente al Centrosud, dove si attende la prepotente intrusione dell'Anticiclone Nordafricano il quale da un lato riporterà stabilità, ma dall'altro lato favorirà in queste regioni una ondata di caldo intenso con picchi di 35 gradi nel corso del weekend.