29 dicembre 2015 Oggi e domani ancora nebbie e clima mite: a San Silvestro arriva il freddo Lʼanno si chiuderà con le temperature in picchiata, ma anche con una una diminuzione dellʼinquinamento: piogge e neve allʼinizio del 2016

La robusta area di alta pressione che staziona ostinatamente da settimane sul Mediterraneo centrale, determinando tempo stabile su buona parte dell'Italia, inizierà a indebolirsi proprio alla fine di questo 2015. Tra martedì e mercoledì non ci attendiamo quindi cambiamenti rilevanti delle condizioni meteorologiche, mentre da giovedì 31 l'Italia, sia pure marginalmente, verrà influenzata da una massa d'aria fredda, di origine artica continentale, sospinta verso l'Europa orientale e i Balcani dall'anticiclone russo in deciso rinforzo. Saranno proprio l'Europa orientale e i Balcani le aree investite in pieno da un'intensa ondata di gelo. Le conseguenze saranno un calo delle temperature, sensibile in particolare lungo l'Adriatico e al Sud, la scomparsa definitiva delle nebbie e la parziale rimozione degli inquinanti atmosferici. Uno sguardo più a lungo termine, per i primi giorni dell'anno, conferma al momento la ripresa di un flusso umido atlantico più incisivo, in grado quindi di apportare anche delle piogge significative su molte regioni del Paese e il ritorno della neve in montagna. In particolare, la prima di una serie di perturbazioni arriverà sabato 2 gennaio.

Previsioni per martedìMartedì nuvolosità bassa o nebbie anche fitte in Pianura Padana, su Liguria, Toscana, Umbria, lungo il versante adriatico dalla Venezia Giulia alla Puglia. Nelle ore centrali del giorno nebbie e nubi basse si diraderanno solo parzialmente. Un po' di nuvolosità anche su Sardegna, Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia. Qualche pioviggine tra il Genovese e il Levante ligure. Liguria, Toscana e Calabria tirrenica con qualche pioviggine tra il Genovese e il Levante Ligure. Nel resto del Paese il tempo resterà prevalentemente soleggiato a parte qualche velatura al Nordovest. Temperature insolitamente miti nelle ore diurne nelle aree soleggiate e soprattutto in montagna. Venti moderati Maestrale su mare Adriatico al largo e mar Ionio, per lo più deboli altrove. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90 in tutto il Paese).