Oggi ancora prevalenza di sole. Clima fresco e forti venti

12:52 - Fino a venerdì l’alta pressione occuperà ancora il Mediterraneo occidentale e proteggerà l’Italia, garantendo così giornate in prevalenza belle e soleggiate in quasi tutte le nostre regioni. I venti freschi che scorrono ai margini dell’alta pressione però stanno già causando una flessione delle temperature e quindi un’attenuazione del caldo fuori stagione: le giornate rimarranno comunque piacevoli, ma con temperature più vicine a quelle normali per questo periodo. Durante il fine settimana di Pasqua l’atmosfera sull’Italia invece mostrerà una maggiore variabilità sia in termini di nuvole che di qualche fenomeno: in molte zone quindi i momenti soleggiati si alterneranno ad altri più nuvolosi e le giornate saranno in generale più fresche. Per tutti i dettagli visitate il sito Meteo.it

Previsione per giovedì

Giovedì tempo in prevalenza soleggiato in tutto il Paese. Fanno eccezione le zone alpine di confine dove il cielo sarà in prevalenza nuvoloso e con possibili deboli nevicate nel nord dell’Alto Adige, oltre 1000-1300 metri. Nubi alte di passaggio su Prealpi e pianure del Nord. Annuvolamenti irregolari e sparsi su bassa Campania, Calabria, Sicilia e centro-ovest della Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione, massime in diminuzione al Sud e sulla Sicilia, stazionarie altrove con valori vicini alla media del periodo. Venti ancora forti di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia. Foehn sulle Alpi, da moderati a forti nelle vallate, con qualche locale episodio fino in pianura al Nordovest. Venti moderati occidentali sull’Appennino.