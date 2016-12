Oggi ancora instabile con rischio temporali al Centrosud e Nordest

Oggi avremo ancora una giornata con tempo instabile in diverse regioni a causa del transito della perturbazione n.7 di maggio che favorirà lo sviluppo di temporali, ma che tenderà ad allontanarsi rapidamente sotto la spinta dell'Anticiclone delle Azzorre, pronto a entrare in scena a partire da giovedì col proprio carico di stabilità e aria un po' più mite. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un fine settimana e un ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo, anche se di tanto in tanto il Nord Italia verrà lambito dalla coda delle perturbazioni in transito sull'Europa centrale con conseguenti temporanei annuvolamenti e possibili temporali sui rilievi, con qualche sconfinamento sulle alte pianure