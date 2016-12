25 novembre 2015 Nuovo vortice ciclonico in arrivo: rischio nubifragi al Centrosud Un altro impulso di aria fredda provocherà la formazione di correnti di bassa pressione nel Tirreno che porteranno piogge intense soprattutto sulle regioni meridionali. Al Nord tempo buono ma freddo

L'aria artica mantiene in molte zone del Paese un clima tipicamente invernale: in particolare si farà sentire il freddo in gran parte del Centronord, con gelate mattutine anche in pianura, mentre le piogge insistono soprattutto sulle regioni meridionali, dove, tra l'altro, sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Poi, giovedì un altro impulso di aria fredda provocherà la formazione di un vortice di bassa pressione nel Tirreno, responsabile di una fase di forte maltempo nelle regioni meridionali, con venti burrascosi e nevicate in montagna e rischio nubifragi; al Nord – affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il tempo rimarrà nel complesso buono e protagonista sarà soprattutto il freddo, con gelate mattutine anche in alcune zone di pianura. Nel fine settimana la situazione è destinata a migliorare anche al Centrosud.

Previsioni di mercoledìMaltempo al Sud con precipitazioni sparse nel nord della Sicilia, in Salento e in Calabria, con tendenza tra pomeriggio e sera a una tregua temporanea e breve. Nella notte attenzione al nuovo peggioramento su Campania, Calabria e Sicilia occidentale con temporali anche forti. Al Centro inizio discreto, con nuvole in aumento ma saranno pochi i fenomeni poi nuovo peggioramento notturno con piogge su Abruzzo, basso Lazio e Sardegna, con neve in Appennino sopra i 900-1200 metri. Nuvolosità variabile al Nord, con neve sulle Alpi di confine. Temperature massime in calo in gran parte d'Italia, specie al Sud. Forti venti di Maestrale al Sud e Isole.