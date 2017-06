Nuovo sopralluogo dei Ris nella casa del delitto di S.Teodoro

Nuovi sopralluoghi dei Ris dei Carabinieri nella villetta a Lu Fraili, una frazione di San Teodoro, vicino a Olbia, in Sardegna, dove l'11 giugno è stata uccisa Erika Preti, la 28enne di Biella.

I militari cercano elementi per fare chiarezza sulla vicenda. Dalle indagini, come raccontato durante il collegamento con "Pomeriggio 5", emerge che sono stati ritrovati i soldi e l'orologio Rolex che, secondo Dimitri Fricano, il fidanzato della vittima, erano stati rubati. Al momento il giovane risulta indagato per omicidio. Fricano dal canto suo continua a proclamarsi innocente: secondo la sua versione, entrambi sarebbero stati aggrediti in un tentativo di rapina finito male.