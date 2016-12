Nuovi guai per il pilota dell'Alitalia sospeso: ubriaco si schianta in auto

17:40 - Il pilota dell'Alitalia Maurizio Foglietti, sospeso dal servizio dopo essere stato denunciato per alcuni spari in casa, è rimasto coinvolto nella zona di Todi (Perugia) in un incidente stradale, è risultato positivo all'alcoltest e gli è stata sospesa la patente. Foglietti la sera di Pasqua aveva sparato alcuni colpi di pistola nell'abitazione di famiglia dopo una lite. Il pilota aveva portato Mattarella a Palermo nel primo viaggio da presidente.

L'incidente, sulla cui esatta dinamica indagano i carabinieri, è avvenuto durante una manovra di sorpasso lungo una strada provinciale nella zona di San Damiano: sia Foglietti, sia il conducente dell'altra auto, un ventitreenne, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il pilota è stato sottoposto all'alcoltest, che è risultato positivo. Per lui sono quindi scattati la denuncia a piede libero da parte dei carabinieri e la sospensione della patente. Chi ha visto l'uomo ha potuto però constatare che era lucido. Il tasso alcolemico infatti, pur oltre i limiti di legge, non era particolarmente elevato. E infatti per Foglietti non è stato disposto il sequestro dell'auto.