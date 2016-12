Nuova settimana di tempo stabile, drastica svolta nel weekend

Previsioni per lunedìCondizioni di stabilità atmosferica. Cielo grigio in gran parte Pianura Padana fino al nord delle Marche, con molte nubi basse, nubi basse anche tra Liguria, Toscana e Umbria, qualche addensamento su parte della Sardegna e sulla Sicilia tirrenica. Nel resto del Paese tempo più soleggiato. Nella notte qualche nebbia tornerà a limitare la visibilità in Val Padana, nelle Valli interne del Centro e in Puglia.



Temperature in lieve aumento sul settore alpino centro-orientale; avremo ancora una grande differenza termica tra le aree soleggiate e quelle grigie e nebbiose: ieri ad Aosta abbiamo raggiunto ben 22°C, mentre a Torino la massima pomeridiana ha toccato solo 9.9°C. Ventoso nel Salento, nel resto del Paese venti deboli.