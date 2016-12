Nuova scossa, sindaci centri colpiti: crolla tutto, è un calvario

"Qui sta crollando tutto e quello che non crolla è pericolante: il paese sembra raso al suolo". Così il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, dopo l'ultima scossa di magnitudo 4.7. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il primo cittadino di Ussita, Marco Rinaldi: "La scossa di stamani è stata fortissima, il maresciallo dei carabinieri mi dice che ci sono stati altri crolli in paese, e si vede del fumo. E' un calvario, non finisce mai".