27 ottobre 2015 Nuova perturbazione sul Centro-Nord: piogge forti su Liguria e alta Toscana Settimana di stampo autunnale fra nebbia e piogge sul nostro territorio, teatro di scontro fra una perturbazione atlantica e una massiccia area anticiclonica presente sull’Europa centro-orientale che contribuisce a frenare questo sistema nuvoloso e i fenomeni ad esso associati

Le piogge, tra martedì e mercoledì, si estenderanno gradualmente a gran parte del Centronord con fenomeni di forte intensità specie in Liguria e versante tirrenico. Giovedì e venerdì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- peggiora invece al Sud e in Sicilia, con il rischio di numerosi temporali innescati dal vortice depressionario che nel frattempo si formerà a ridosso della nostra Penisola.



Verso il fine settimana l'alta pressione, in ulteriore rinforzo sul continente europeo, estenderà la sua influenza verso le nostre regioni a partire da quelle centro-settentrionali dove il tempo tornerà decisamente più stabile, mentre l'estremo Sud, specie il settore fra Calabria e Sicilia, rimarrà esposto agli effetti della depressione ereditata dalla perturbazione, che nel frattempo si posizionerà sul basso Ionio causando piogge e temporali insistenti e localmente forti.

Previsioni per martedìNubi più o meno compatte fra Liguria e regioni centro-meridionali, ma con poche sporadiche piogge possibili sul Ponente Ligure e coste dell'alto Tirreno. Ampie schiarite sul resto del Nord, ma con l'insidia delle nebbie nella fascia centrale della pianura. Nel pomeriggio le piogge tenderanno ad estendersi a tutta la Liguria, il basso Piemonte, le coste toscane e, in maniera occasionale, anche sulle isole maggiori. Alla sera estensione delle piogge a gran parte del Nordovest, Toscana e alto Lazio: possibili fenomeni localmente intensi fra Liguria e alta Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nordovest. Moderato Scirocco sui mari di ponente.