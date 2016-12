9 novembre 2014 Nuova ondata di maltempo sull'Italia Un treno di perturbazioni di origine atlantica investe il Paese. Attese piogge a partire da domenica sera e per tutta la settimana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:30 - Il definitivo allontanamento del mini-ciclone mediterraneo verso la Grecia favorirà un ulteriore miglioramento della situazione. Tuttavia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - questa tregua avrà vita breve; infatti, si profila un nuovo peggioramento già alla fine della giornata di domenica a causa dell'avvicinamento della prima di una serie di perturbazioni che raggiungeranno la nostra Penisola causando condizioni di maltempo per tutta la settimana.

La persistenza del "muro" di alta pressione sull'Europa orientale renderà la situazione ancora più critica poiché costringerà i sistemi nuvolosi a fermarsi e ad ammassarsi col proprio carico di piogge proprio sull'Italia, la quale rappresenterà una sorta di capolinea di quel treno di perturbazioni atlantiche.



PREVISIONI DI DOMENICA Oggi ulteriore miglioramento al Centrosud, in Sicilia e in Emilia Romagna, a parte la presenza di un po’ di nubi e delle residue piogge isolate in Campania. Ancora qualche pioggia insisterà fra Veneto, Friuli Venezia Giulia e in alta Lombardia, specie nella prima parte del giorno. Tendenza a un nuovo peggioramento, invece, a partire dall’estremo Nordovest e Sardegna, con piogge inizialmente deboli ma in intensificazione a fine giornata, specialmente in Liguria. Temperature massime in calo al Nordovest. Previsti 22 gradi per Palermo, Trapani, Olbia, 21 gradi per Cagliari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Catania, Lamezia, 20 gradi per Alghero, Napoli, Lecce, Bari, Roma, Grosseto, Firenze, 19 gradi per Crotone, Catanzaro, Brindisi, Viterbo, Pisa, Pescara, Trieste, 18 gradi per Rieti, Perugia, Ancona, Genova, 17 gradi per Potenza, L’Aquila, Rimini, Bologna, Imperia, 16 gradi per Campobasso, Verona, Venezia, Udine, Treviso, Trento, Piacenza, Bolzano, Bergamo, Milano, 15 gradi per Novara, Brescia, 14 gradi per Torino, 12 gradi per Cuneo e 11 gradi per Aosta. Venti di Scirocco in graduale rinforzo sui mari di ponente.



NUOVE CRITICITA’: E’ ALLERTA IN LIGURIA Tra questa e questa notte arriveranno le prime piogge importanti in Liguria, con il rischio di rovesci e temporali che soprattutto sul settore centrale e orientale della regione potranno insistere anche per tutta la giornata di domani determinando accumuli consistenti. Nel corso della giornata di domani anche alto Piemonte, alta Lombardia, l’Appennino Emiliano, il nord e la fascia costiera della Toscana e verso la fine della giornata anche Prealpi orientali e Friuli vedranno piogge localmente intense che vanno ad aggiungersi a una situazione già critica, con il livello dei fiumi al limite di guardia.



PREVISIONI DI LUNEDI' Lunedì con l’arrivo della nuova perturbazione atlantica, la n 2 di novembre, avremo nuove piogge che interesseranno in particolar modo le regioni settentrionali e la Toscana. Le piogge infatti dal Nordovest si estenderanno anche al Nordest e alla Toscana. Nel corso del giorno le piogge potranno risultare localmente anche intense nelle regioni di Nordovest e lungo la fascia prealpina e pedemontana del Nordest. Saranno possibili temporali su Liguria e Toscana, in particolare tra il nord della Toscana e il Levante Ligure dove i quantitativi potranno essere di nuovo molto abbondanti. In giornata possibili locali precipitazioni anche in Sardegna e verso sera anche sul basso Ionio. Tempo discreto con schiarite più ampie nelle regioni adriatiche. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, in lieve aumento sul Medio Adriatico e al Sud. Rinforzo dei venti di Scirocco su tutti i mari, in particolare sui mari di Ponente.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA Martedì giornata all’insegna dello Scirocco su tutti i mari con piogge diffuse in gran parte del Nord che tenderanno a essere intense soprattutto in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. In serata qualche rovescio intenso anche su alto Veneto e Friuli. Rovesci e temporali previsti anche in Sardegna, specialmente sulle zone orientali. Al Centro nuvolosità variabile con peggioramento del tempo in serata sull’area tirrenica, specie nel Lazio. Al Sud e in Sicilia avremo qualche annuvolamento. Rovesci e temporali sparsi saranno possibili in Sicilia e Calabria ionica e qualche rovescio isolato anche nel sud della Puglia. In serata peggioramento del tempo nel nord della Campania. Il versante adriatico, dalla Romagna al Gargano, vedrà solo un po’ di nuvolosità in transito senza particolari precipitazioni. Temperature ancora superiori alla norma su tutta l’Italia sempre per effetto dei venti di Scirocco. Mercoledì avremo ancora piogge diffuse sulle regioni tirreniche (specie Campania) e al Nord (in particolare su Levante Ligure, settori settentrionali di Lombardia e Nordest). Ai venti di Scirocco si sostituirà il Libeccio che porterà aria un po’ meno calda. Da giovedì inizierà un graduale miglioramento, specie al Nordovest e in Sardegna. Le ultime piogge significative potrebbero interessare ancora la Calabria tirrenica. Venerdì un temporaneo anticiclone dovrebbe riportare una breve fase di tempo stabile su tutta l’Italia in attesa del possibile arrivo di una nuova perturbazione atlantica da ovest. Nuovi dettagli nei prossimi aggiornamenti.